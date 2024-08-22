Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayraklarıyla DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Terör örgütü PKK'ya ve DEM Parti'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan anne Gevez Erdinç, 10 yıl önce oğlunun dağa kaçırıldığını ve bir daha haber alamadığını söyledi.

Oğluna kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini belirten Erdinç, "Ülkemizde hak, hukuk ve adalet var, vatanına teslim ol. Devletimiz ve kahraman ordularımız var. Burası bizim toprağımızdır. Dağ başlarında ne yapıyorsun? Evine, annene geri dön." dedi.

Hakkari'den gelerek eyleme katılan Mehmet Sıddık Çiftçi ise "Diyarbakır'da da eylemlere katıldım. Bu mücadelenin peşini bırakmam. Anne ve babaların ağlamasını istemiyorum. Dağa kaçırılan kardeşim zihinsel engelliydi. Şu ana kadar ondan haber alamadık." diye konuştu.