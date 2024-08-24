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        Bitlis ve Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlanıyor

        Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 18:58 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:34
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        Bitlis ve Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlanıyor
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        Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti.

        Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

        İllerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı tematik çadırları dolaşan, atlı cirit ve jandarma atlı birliklerinin gösterilerini, güreş müsabakalarını izleyen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

        SOLOTÜRK'ün gösterisiyle heyecan dolu anlar yaşayan katılımcılar, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüklerinin açtığı stantlarda techizatları inceledi.

        Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar da kendileri için oluşturulan alanlarda geleneksel oyunları oynadı.

        Bolu'dan gelen Hasan Tavlı, alandaki coşkudan çok etkilendiğini söyledi.

        Etkinliklerle Malazgirt ruhunun yeniden yaşatıldığını belirten Tavlı, "Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var. Tarihimize yolculuk yaptık. Atlı birlikler ile SOLOTÜRK gösterilerini izledik. Güzel zaman geçirdik." diye konuştu.

        Muş'un Malazgirt ilçesinde de 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile bazı sanatçıların verdiği konseri izleyen vatandaşlar, oluşturulan alanlarda ok attı.

        Etkinlik alanında devriye görevi yapan atlı jandarma timine ilgi gösteren vatandaşlar, atları sevdi, fotoğraf çekti.

        At yarışlarını ve Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösterisi'ni izleyerek eğlenceli vakit geçiren vatandaşlar, gösteri anlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

        Bazı vatandaşlar da giydikleri yöresel ve temsili savaş kıyafetleriyle kutlamalara renk kattı.

        Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, ilçeye gelen gençlere Malazgirt ruhunu aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

        Kutlama alanında sportif, sanatsal ve kültürel birçok etkinliğin yapıldığını belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

        "Gençlerden çok yoğun bir talep var. Çocuk oyun alanlarında antrenörlerimizle sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yine burada vatandaşlarımıza ikramlık malzeme dağıtıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve devlet büyüklerimizin katılımıyla 26 Ağustos'ta tören alanında olacağız. Her yıl bunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız, 1071'den 2071'e gençlerimize milli ve manevi duyguları aşılamaktır."

        Giydiği temsili savaş kıyafetiyle Denizli'nin Tavas ilçesinden gelerek Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılan 73 yaşındaki Hasan Keskin de Sultan Alparslan'a minnettar olduklarını ifade etti.

        Keskin, "1975 yılında Malazgirt'te askerlik yaptım. Bende Malazgirt ruhu var. Malazgirt'i sevdiğim için geçen yıl da gelmiştim. Ölünceye kadar gelmek ve bu ruhu yaşamak istiyorum. Malazgirt halkıyla gurur duyuyorum. Malazgirt halkını seviyorum. Bana çok ilgi gösteriyorlar. Onun için buraya, Malazgirt'e sevdalıyım." dedi.

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