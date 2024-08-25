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        Van YYÜ ve Bitlis Eren üniversiteleri Ahlat'taki etkinliklerde tanıtım yaptı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Bitlis Ürün Üniversitesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarında hem tanıtım yaptı hem de şanlı zaferin önemini ziyaretçilere anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:13 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:53
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        Van YYÜ ve Bitlis Eren üniversiteleri Ahlat'taki etkinliklerde tanıtım yaptı
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Bitlis Ürün Üniversitesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarında hem tanıtım yaptı hem de şanlı zaferin önemini ziyaretçilere anlattı.

        Çarho bölgesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde kurulan tematik çadırlarda Van YYÜ ile Bitlis Eren Üniversitesi de stant açtı.

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine katkı sunmak için kente geldiklerini söyledi.

        Kubbetül İslam Ahlat'ta yapılan kutlamalarda yer aldıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Misafirlerimize hem ilimizin yöresel ürünlerini ikram ediyor hem de üniversitemizin tanıtımını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Malazgirt Zaferi'nin 953. yılını coşkuyla kutluyoruz. Gençlerimize Anadolu'nun fethini, Sultan Alparslan'ı, Malazgirt'i, Ahlat'ı anlatıyoruz. Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümündeki akademisyenlerimiz, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda uzun yıllar restorasyon ve kazı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Hocalarımız, lisansüstü öğrencilerimiz, restöratörler, araştırmacılarla toprak altında kalan sanduka ve şahideleri gün yüzüne çıkartıyor. Bulgular birer sanat eseri, abide niteliğinde. Boyları 3-4 metreyi bulan mezar taşları ortaya çıkarılıyor. Burası bir açık hava müzesi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist Ahlat'tı ziyaret ediyor. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazırlanıyoruz. Malazgirt Zaferi'nin coşkusu her yerde yaşanıyor."

        - "Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyaret etmesi turizmi de hareketlendirdi"

        Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Sultan Alparslan'ın elde ettiği zaferle Anadolu'nun kapılarının açıldığını ifade etti.

        Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü her yıl büyük bir coşkuyla kutladıklarını anlatan Elmastaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızı ve kabinesini ilimizde ağırlıyoruz. Bizim için çok önemli ve anlamlı. Etkinliklere kurduğumuz çadırla destek vermeye çalışıyoruz. Ziyaretçilere üniversitemizi tanıtıyor ve projelerimizi anlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyaret etmesi turizmi de hareketlendirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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        Galeri

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