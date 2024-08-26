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        Van'da 3 günlük hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Van'da kalp yetmezliği olan 3 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:51
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        Van'da 3 günlük hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
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        Van'da kalp yetmezliği olan 3 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği tedavisi gören bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'daki hastaneye sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

        3 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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