Van'da farklı suçlardan aranan 4 şüpheli tutuklandı
Van'da farklı suçlardan gözaltına alınan 29 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Van'da farklı suçlardan gözaltına alınan 29 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-25 ağustosta yürütülen çalışmalarda 67 bin 516 kişi ile 62 bin 285 aracın sorgulaması yapıldı.
Farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 29 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
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