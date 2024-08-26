Van'da farklı suçlardan aranan 4 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-25 ağustosta yürütülen çalışmalarda 67 bin 516 kişi ile 62 bin 285 aracın sorgulaması yapıldı.

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