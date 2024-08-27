Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da çocuklar Gazze'deki akranları için mektup yazdı, bağışta bulundu

        Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına destek olmak için mektup yazdı, kumbaralarındaki parayı bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 13:37 Güncelleme: 27.08.2024 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da çocuklar Gazze'deki akranları için mektup yazdı, bağışta bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına destek olmak için mektup yazdı, kumbaralarındaki parayı bağışladı.

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Ayşe Dağ öncülüğünde bir araya gelen çocuklar, Gazze'deki akranlarının yanında olduklarını göstermek için etkinlik düzenledi.

        Resim çizen, duygularını anlattıkları mektuplar kaleme alan çocuklar, hem mektuplarını hem de biriktirdikleri parayı Gazze'deki çocuklara ulaştırmaları için Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği'ne teslim etti.

        Hemşire Dağ, AA muhabirine, mahalledeki çocuklarla birlikte Filistinli çocuklar için mektup yazıklarını belirtti.

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarına devam ettiğini hatırlatan Dağ, şöyle konuştu:

        "Bu zulmü duyurmak için farklı etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Çocuklara elimizden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Çocukların, Filistin bilinci oluşturmak ve oradaki akranlarının neler yaşadığını anlatabilmek için içlerinden geçenleri yazıya dökmelerini sağladık. Resimler yaptık, şiirler yazdık, inşallah sevgimiz onlara ulaşır."

        Gazze'deki akranları için mektup yazan çocuklardan Zeynep Beydüz, farklı etkinlikler yaparak oradaki insanlara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Çocuklarıyla Gazze'deki saldırılara sessiz kalamadıklarını aktaran Salih Çiftçi de "Çocuklarımızın bu bilinçte olmasıyla gurur duyuyoruz. Gazze'dekilere yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İsrail sadece Müslümanlığa karşı değil, insanlığa karşı suç işliyor. Tüm insanların Gazze'deki insanlara yardım etmesi gerekiyor." dedi.

        Dernek Başkanı Sedat Vatan ise yapılan yardımları Gazze'ye ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Yaklaşık 400 çocuğun harçlığını bağışladığını belirten Vatan, "Çocuklarımız bu konuda çok duyarlı davranıyor. Yardımseverlerin yaptığı yardımları makbuz karşılığında alıp, genel merkez aracılığıyla ulaştırılması gereken yerlere gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Rus istihbaratından 'Durov' açıklaması
        Rus istihbaratından 'Durov' açıklaması
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Van'da son bir haftada 83 kaçak göçmen yakalandı; 8 organizatör tutuklandı
        Van'da son bir haftada 83 kaçak göçmen yakalandı; 8 organizatör tutuklandı
        Van'da 83 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 83 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 4 şüpheli tutuklandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 4 şüpheli tutuklandı
        Van'da 3 günlük hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Van'da 3 günlük hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bitlis'te "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bitlis'te "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları...