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        Vanlı çocuklar yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor

        Van'ın Gürpınar ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlığın destekleriyle yapılan yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:59 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:59
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        Vanlı çocuklar yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlığın destekleriyle yapılan yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor.

        İlçede bir süre önce yapımı tamamlanan 25 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe sahip 5 kulvarlı yarı olimpik havuz, ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

        Havuzda, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ve "Yaz Sporları Kursu" kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimlerinin verilmesine de başlandı.

        Aileleriyle havuza gelen çocuklar ve gençler, antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor.

        Yüzme antrenörü Mecnun Şaşkın, AA muhabirine, 60 öğrencinin yüzme kursuna katıldığını söyledi.

        Öğrencileri bilişsel, duyusal ve ruhsal olarak geleceğe hazırladıklarını belirten Şaşkın, "Yetenekli öğrencilerimizi uluslararası müsabakalar için yetiştirmek istiyoruz. Açılan tesisimiz bu anlamda gençlere ve çocuklara büyük imkanlar sunuyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Antrenör Adem Aslan ise havuzun çocukların sosyalleşmesi açısından önemli bir tesis olduğunu bildirerek, "İyi sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz. Havuza gelen çocuklar çok mutlu oluyor. Bu durumdan memnunuz. Amacımız yüzme bilen öğrenci sayımızı her geçen gün artırmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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