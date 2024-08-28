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        Van'da su kaynaklarına 400 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Van'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince farklı bölgelerdeki 6 su kaynağına 400 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:04
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        Van'da su kaynaklarına 400 bin sazan yavrusu bırakıldı
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        Van'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince farklı bölgelerdeki 6 su kaynağına 400 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" devam ediyor.

        Bu kapsamda, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi'nden getirilen sazan yavruları, Van'daki 6 su kaynağına salındı.

        Zernek Barajı'nda 250 bin sazan yavrusunun suya salındığı programa katılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, gazetecilere, nesli tehlike altında olan türlerin korunması ve popülasyonun sağlanması amacıyla balıklandırma çalışması yaptıklarını söyledi.

        Bu çalışmanın önemli olduğunu belirten Demir, "Su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla getirilen balıkların av veriminin en yüksek seviyede olabilmesinin sağlanması amacıyla belirlenen usul ve esaslara uyulmalıdır. Su kaynaklarına bırakılan balıklara en az bir kere üreme şansı verilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

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