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        Türkiye Petrolleri, Van'da petrol arama çalışması yürütüyor

        EMRE ILIKAN/NECMETTİN KARACA - Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:11 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:25
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        Türkiye Petrolleri, Van'da petrol arama çalışması yürütüyor
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        EMRE ILIKAN/NECMETTİN KARACA - Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor.

        İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

        Jandarma ile güvenlik korucularının gece gündüz nöbet tuttuğu bölgede 100 personel, 30 iş makinesiyle sondajın yapılacağı alanı hazır hale getirmeye çalışıyor.

        Yöre sakinleri de kasım ayına kadar petrol sondaj kulesinin kurulmasının planlandığı alandan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

        Çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan da Maden Teknik Arama Doğu Anadolu Bölge Müdürü Çetin Kartal ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Nurullah Çatal ile firma yetkililerinden bilgi aldı.

        - "Bölgede petrolün olduğu bir gerçek"

        Türkmenoğlu, AA muhabirine, bölgedeki yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

        TPAO'nun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün izniyle sondaj çalışması ruhsatını aldığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Beton dökme, yol ve zemin çalışmaları yapıldı. 1800'lü yılların sonu ile 1900'lü yılların başında burada yaşayanların günde 2 bin litre petrol çıkardığını biliyoruz. Elimizde 1915'te buraya gelen Rusların, açtıkları kuyuda araçlarının yakıt ihtiyacını karşıladığına dair belgeler var. İlgili kurumlarımız bu belgeler ışığında çalışma başlattı. Bugün Gabar, Cudi ve Kato dağlarında petrol çıkarılıyor. Burada da ilk adımı attık. Kasım ayında buraya 200 tonluk bir kule dikilecek ve yerin 1500 metre derinliğine kadar inilecek."

        Bölgeden müjdeli bir haber vermeyi amaçladıklarını dile getiren Türkmenoğlu, "Petrol arama, çıkarma heyecanını tüm vatandaşlarımız yaşıyor. Bölgede petrolün olduğu bir gerçek. Çalışmalarımızı daha derinlere inerek sürdüreceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın doğal gaz, enerji ve petrol alanında önemli çalışmaları var." dedi.

        - "Bölgemiz için çok önemli bir gelişme"

        Kaymakam Aydoğan ise TPAO'nun bölgede yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Vatandaşların gelişmeleri heyecanla takip ettiğini bildiren Aydoğan, "Petrol arama çalışmaları başladı. Bölgemiz için çok önemli bir gelişme. Çalışmaların güvenli bir şekilde yapılması için jandarmamız, güvenlik korucularımız sürekli nöbet tutuyor. Geçmişte bu bölgeler terörle anılıyordu. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde terörden temizlenen bölgelerimizde huzur hakim. Petrol arama çalışması güvenli bir ortamda devam ediyor. Valiliğimiz ve kaymakamlığımız çalışmalara destek veriyor." ifadelerini kullandı.

        - "Hepimizin gözü burada"

        Başparmak Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Enver Kapıcı da yürütülen çalışmaların mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Hepimizin gözü burada. Petrolün bulunmasıyla iş sahaları açılacak. Gençlerimize bu sayede iş imkanı sağlanacak. Evlatlarımızın batıya gitmesine gerek kalmayacak. Çok mutluyuz. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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