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        Van'daki Sağlıklı Hayat Merkezlerinden binlerce kişi yararlanıyor

        Sağlık Bakanlığı tarafından Van'ın 3 ilçesinde 5 yıl önce açılan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, binlerce kişiye ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:15
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        Van'daki Sağlıklı Hayat Merkezlerinden binlerce kişi yararlanıyor
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        Sağlık Bakanlığı tarafından Van'ın 3 ilçesinde 5 yıl önce açılan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, binlerce kişiye ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İpekyolu, Tuşba ve Erciş ilçelerinde açılan merkezlerde kanser taramaları, çocuk gelişimi, beslenme, sigara bırakma gibi alanlarda hizmet veriliyor.

        Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Doktor Kübra Meriç, gazetecilere, merkeze gelen tüm vatandaşlara yardımcı olduklarını söyledi.

        Kanser taraması yaptıkları kişilerin takibini sürdürdüklerini, testi pozitif çıkanları uzman hekimlerimize yönlendirdiklerini ifade eden Meriç, kent sakinlerinin de merkeze ilgi gösterdiğini aktardı.

        Aile hekimi doktor Şule Tunçekin ise "Sigara bırakma polikliniğimizi 2 ay önce aktif hale getirdik. Sigarayı bırakmayı düşünen herkesi polikliniğimize bekliyoruz. Vatandaşlarımız 171 numaralı hattan randevu alabilirler. Başvuran kişiye uygun tıbbi yardım ile bırakma sürecini başlatıyoruz." dedi.

        Merkezde görevli diyetisyen Edip Taş da "Aile hekiminin muayenesinden sonra biz de başvuran kişileri belirli tetkiklerden geçirerek tedaviye başlıyoruz. Yapılan tetkiklerden sonra kişiye özel beslenme programları düzenliyoruz." diye konuştu.

        Merkezde tedavi olan Hacer Yıldırım, "Aile hekimliğine başvuru yaptığımda kolesterolüm çok yüksekti. Başvuru yaptıktan sonra yapılan tedavi ile kolesterolüm normale döndü. Daha sonra belirli periyotlarda kilo vermeye başladım. Kilo verdikten sonra hayatım normale döndü." ifadelerini kullandı.

        12 yıldır sigara kullandığını dile getiren Kadir Çohaz da doktorların desteğiyle sigarayı bıraktığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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