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        Gürpınar Kaymakamı Erdem'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:17
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        Gürpınar Kaymakamı Erdem'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Erdem, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ülkenin şanlı tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Büyük zaferin yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirten Erdem, şunları kaydetti:

        "Bugün böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev, geçmişimizden aldığımız güç ve cesaretle geleceğimize bakmak, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyet'imizi korumak ve ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır. İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bugüne kadar mukaddes değerlerimiz uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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