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        Van'da öğretmenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında pedal çevirdi

        Van'da öğretmenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bisiklet turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 20:04 Güncelleme: 30.08.2024 - 20:28
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        Van'da öğretmenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında pedal çevirdi
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        Van'da öğretmenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bisiklet turu düzenledi.

        Öğretmenler Bisiklet Topluluğunca düzenlenen etkinlik için Valilik bahçesinde bir araya gelen katılımcılar, Van Kalesi'ne kadar pedal çevirdi.

        Topluluk Başkanı Hakan Durğun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku içinde kutlamak amacıyla bisiklet etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliğe 60 kişinin katıldığını belirten Durğun, "Etkinlik, bugünün anlam ve önemini vurgulamak, toplumsal dayanışmayı teşvik etmek ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla yapıldı. Hem katılımcılar hem de izleyiciler için keyifli bir deneyim oldu." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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