Van'da "Hayat Namazla Güzeldir" programı düzenlendi

Namazı doğru kılan ve terk etmeyen bir nesil yetiştirmek istediklerini belirten Dalgın, "Yazın camiye gidip namaz eğitimi alan çocuklarımızla final programı gerçekleştirdik. Her yıl düzenlenen bu programda çocuklar arkadaşlarıyla namaz kılıyor, namazın farzlarını ve sünnetlerini öğreniyorlar" dedi.

Platform adına konuşan Levent Dalgın, amaçlarının çocukları namaza teşvik etmek ve onlara namazı sevdirmek olduğunu söyledi.

Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ile Kur'an Nesli Platformu tarafından "Hayat Namazla Güzeldir" programı düzenlendi.

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