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        Van'da "Hayat Namazla Güzeldir" programı düzenlendi

        Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ile Kur'an Nesli Platformu tarafından "Hayat Namazla Güzeldir" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 19:38 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:40
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        Van'da "Hayat Namazla Güzeldir" programı düzenlendi
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        Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ile Kur'an Nesli Platformu tarafından "Hayat Namazla Güzeldir" programı düzenlendi.

        Kur'an kurslarında 15 gün namaz eğitimi alan çocuklar, Beşyol Meydanı'ndan Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        Etkinlikte şükür namazı kılan çocuklar, şiir ve ilahiler okudu.

        Platform adına konuşan Levent Dalgın, amaçlarının çocukları namaza teşvik etmek ve onlara namazı sevdirmek olduğunu söyledi.

        Namazı doğru kılan ve terk etmeyen bir nesil yetiştirmek istediklerini belirten Dalgın, "Yazın camiye gidip namaz eğitimi alan çocuklarımızla final programı gerçekleştirdik. Her yıl düzenlenen bu programda çocuklar arkadaşlarıyla namaz kılıyor, namazın farzlarını ve sünnetlerini öğreniyorlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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