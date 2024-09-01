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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Van'da "Dünya Barış Günü" mitingine katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da "Dünya Barış Günü" mitingine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 20:27 Güncelleme: 01.09.2024 - 20:27
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Van'da "Dünya Barış Günü" mitingine katıldı
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da "Dünya Barış Günü" mitingine katıldı.

        Partisi öncülüğünde İpekyolu ilçesindeki Musa Anter Parkı Kavşağı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bakırhan, "Dünya Barış Günü"nün iyiliğe ve güzelliğe vesile olmasını diledi.

        Dünyadaki zalimlerin barış istemediklerini belirten Bakırhan, şunları kaydetti:

        "Halen kan dökülüyor, savaşlar var. Çocuklar öldürülüyor. Halen insanların yaşadıkları evleri başlarına yıkılıyor. Orta Doğu'da her gün onlarca cenaze kaldırılıyor. Niye? Birkaç diktatör rahat yaşasın, birkaç emperyalist ve kapitalist ülke oranın enerjisini, doğal gazını, yer altı-yer üstü zenginliğini sömürsün diye. Bizler, bugün Van'da olduğu gibi savaşa, sömürüye, ranta, inkara, güçlü bir şekilde ses çıkarabilirsek emin olun Gazze'de çocukların, gençlerin ölmesini engelleyebiliriz."

        Halkla sık sık bir araya geleceklerini ifade eden Bakırhan, "Mücadele uzun. Daha çok hak, dil ve kimlik mücadelesi vereceğiz. Haksızlığa karşı direneceğiz." dedi.

        Miting, seslendirilen şarkılarla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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