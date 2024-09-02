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        Van'da farklı suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı

        Van'da geçen hafta farklı suçlardan gözaltına alınan 48 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:06
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        Van'da farklı suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı
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        Van'da geçen hafta farklı suçlardan gözaltına alınan 48 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Ağustos-1 Eylül'de yürütülen çalışmalarda 71 bin 234 kişi ile 69 bin 312 aracın sorgulaması yapıldı.

        Farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 48 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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