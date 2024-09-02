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        Van'da geçen hafta 66 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 66 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:39
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        Van'da geçen hafta 66 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 66 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 32 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 66 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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