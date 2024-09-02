Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Van'ın Özalp ilçesinde, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Van'ın Özalp ilçesinde, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Özalp-Saray kara yolunda 08 AT 604 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen 34 LR 1555 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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