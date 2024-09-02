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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı

        Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:14 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:14
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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı
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        Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda 19 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, 11 terör örgütü PKK/KCK ve 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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