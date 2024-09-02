Van'da terör soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 19 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, 11 terör örgütü PKK/KCK ve 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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