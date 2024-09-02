Van'da farklı suçlardan aranan 192 şüpheli yakalandı
Van'da farklı suçlardan aranan 192 şüpheli yakalandı, 54'ü tutuklandı.
Van'da farklı suçlardan aranan 192 şüpheli yakalandı, 54'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirlikleri ekiplerince 19 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 192 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında 148 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54'ü cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda, 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 77 fişek, 2 bisiklet, elektrikli bisiklet, 10 bin lira ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
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