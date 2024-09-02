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        Van'da düzenlenen 27 operasyonda çok sayıda silah parçası ile gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

        Van'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah parçası ile gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 18:02 Güncelleme: 02.09.2024 - 18:02
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        Van'da düzenlenen 27 operasyonda çok sayıda silah parçası ile gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
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        Van'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah parçası ile gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 27 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda tabanca, şarjör, bin silah parçası (tabanca sürgüsü), 481 tabanca fişeği, 104 bin 480 makaron, 15 bin 497 paket sigara, 193 kilo 780 gram açık tütün, 3 bin 950 adet tıbbi ilaç, 1112 litre akaryakıt, 225 cep telefonu, 72 litre alkol, 209 puro, 10 elektronik sigara ve 93 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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