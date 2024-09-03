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        Van'da 2 yılda 195 okul inşaatı tamamlandı

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da, 2 yılda Milli Eğitim Bakanlığı ve Van Valiliğince okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 195 okul inşaatı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:18 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:25
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        Van'da 2 yılda 195 okul inşaatı tamamlandı
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da, 2 yılda Milli Eğitim Bakanlığı ve Van Valiliğince okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 195 okul inşaatı tamamlandı.

        Derslik başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi ve fiziki altyapının güçlendirilmesi amacıyla Van'da birçok okul projesi hayata geçirildi.

        Özellikle okul öncesi eğitimdeki fiziki eksikliğin giderilmesi amacıyla 13 ilçede 118 anaokulunun yapıldığı kentte, bölgenin en donanımlı spor lisesi ile denizcilik lisesi de inşa edildi.

        Bu yatırımlarla derslik başına öğrenci sayısının düşürüldüğü, eğitim hayatına yeni başlayan çocukların okula erişiminin kolaylaştırıldığı Van'da, spor ve kültür sanat altyapısına verilen desteklerle başarı çıtasının yükseltilmesi hedefleniyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, AA muhabirine, 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.

        Van'daki bütün okullarda gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Aras, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımızın, gençlerimizin, en rahat, en konforlu ve en huzurlu şekilde eğitim görmeleri için hazırlıklarımıza devam ettiriyoruz. Van eğitimde adeta altın çağını yaşıyor. İlimizde son 2 yılda 195 yeni okul binası tamamlandı, çok az bir kısmı da tamamlanmak üzere. Bu süreçte ilimizde 118 anaokulu yapıldı. Bu okulların tamamı şu anda eğitim öğretime hazır halde. Okul öncesi eğitim anlamında ilimizin fiziki bir ihtiyacı neredeyse kalmadı. Bakanlığımızın imkanları, özellikle Sayın Valimizin eğitime olan destekleri sayesinde ilimizde eğitim konusunda önemli çalışmalar yapıldı. Sadece fiziki anlamda değil akademik, sosyal, kültürel ve sportif altyapıyla alakalı birçok problem çözüldü."

        - "Okullarımızın ihtiyacı büyük oranda tamamlandı"

        Kentteki okulların Türkiye'nin en zengin okul kütüphanelerine kavuştuğunu ifade eden Aras, bunun yanı sıra yüzme havuzları, açık ve kapalı spor salonlarıyla da spor altyapısının güçlendirildiğini aktardı.

        Van'a çok modern tesis ve okulların kazandırıldığını dile getiren Aras, şunları kaydetti:

        "Okullarımızın bu konulardaki ihtiyacı büyük oranda tamamlandı. Bunun yanı sıra kültür sanat alanında okullarımızı geliştirdik. Sanat atölyeleri, kültür merkezleri yapılan kütüphaneler konusunda da ilimizde çok büyük bir devrim yaşanıyor. Devletimizin imkanları, Vanlı çocukların ve gençlerin hizmetine sunuldu. Bu durum bizi memnun ediyor. 13 ilçemizin tamamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 195 okul binası şu an hizmete sunuldu. Halen yapımı devam eden spor lisemiz ve denizcilik lisemiz de kısa sürede açılacak."

        Spor lisesinin ülkenin en donanımlı eğitim kurumlarından biri olarak inşa edildiğinin altını çizen Aras, "Denizcilik lisemiz de aynı şekilde yapılıyor. Bu yapılarımız şiddetli depremlerden zarar görmeyecek şekilde tasarlanıyor. Van, deprem kuşağında olan bir ilimiz. Okulların depreme karşı dayanıklı olmasını önemsiyoruz ve yapılarımızı bu şekilde inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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