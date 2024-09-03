Van'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Tokatlı için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi İskele Hizmet Binası önünde tören düzenlendi.

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