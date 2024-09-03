Van'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Van'da kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Fatih Tokatlı, son yolculuğuna uğurlandı.
Van'da kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Fatih Tokatlı, son yolculuğuna uğurlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 43 yaşındaki Tokatlı, dün kalp krizi geçirdi.
Kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Tokatlı için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi İskele Hizmet Binası önünde tören düzenlendi.
Helallik alınmasının ardından Tokatlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Akköprü Mezarlığı'na götürülerek dualar eşliğinde toprağa verildi.
Törene, Tokatlı'nın ailesi, İl Emniyet Müdür Vekili Jesmin Ekedal, şube müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.
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