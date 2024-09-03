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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

        Van'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:48 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:48
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
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        Van'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ağustos'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 35 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 4 kilo 821 gram sentetik uyuşturucu, 10 kilo 514 gram esrar, 320 gram afyon sakızı, 6 gram eroin ve 495 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 37 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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