Van'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.
Van'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ağustos'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 35 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 4 kilo 821 gram sentetik uyuşturucu, 10 kilo 514 gram esrar, 320 gram afyon sakızı, 6 gram eroin ve 495 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 37 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
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