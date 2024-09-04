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        Van'da kadın girişimcilere eğitim verildi

        Van Ticaret Borsası (VANTB) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) paydaşlığında kadın girişimcilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:02 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:01
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        Van'da kadın girişimcilere eğitim verildi
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        Van Ticaret Borsası (VANTB) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) paydaşlığında kadın girişimcilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

        VANTB ev sahipliğinde, DAKA'nın desteğiyle "kadın istihdamı" temasıyla proje döngüsü yönetimi eğitimi başlatıldı.

        Kadın girişimciler, 5 gün süren eğitimlerde, proje tanımı, proje fikri belirleme, proje hazırlamada dikkat edilmesi gerekenler, adım adım proje yazma aşamaları, faaliyet planı oluşturma, bütçe hazırlama, hibe ve fon kaynakları bilgilendirmesi gibi konularda bilgilendirildi.

        Kadın girişimcilerin tüm sektörde yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten VANTB Başkanı Nayif Süer, kadın istihdamının her alanda ön planda olması gerektiğini söyledi.

        Devletin yatırımcılara verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu belirten Süer, "Devletimizin yeni yatırımcılara ve mevcut işletmelere verdiği destek, birçok sektörü ayakta tutmaktadır. Kadın girişimcilerimize verilecek destekler ile projelerin hayata geçirilecek olması bizi memnun edecektir. Eğitimleri alan kadın girişimcilerimizin fikirleri, şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin istihdamına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

        Kadınlara katılım belgelerinin verildiği programda konuşan DAKA Girişimcilik ve Turizm Politikaları Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay ise eğitimlerin verimli geçtiğini belirtti.

        Tüm alanlarda kadın faktörünün daha etkin kılınması gerektiğinin altını çizen Çakay, "Katılımcıların kadın girişimciliği temelli bir anlayışla hazırlandıklarını görüyoruz. Umarız ki bu eğitimlerin sonunda projeler de hayata geçer. Eğitim sürecindeki destekleri ve ev sahipliği nedeniyle VANTB Başkanı Nayif Süer'e, eğitmenlerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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