Van'da 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Polis ve jandarma ekipleri de kaza dolayısıyla yolda önlem alarak diğer araçların kontrollü olarak geçişini sağladı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

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