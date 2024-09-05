Erciş'te kanser taraması yapıldı

Erken tanının önemine dikkati çeken Tengiz, "Bunun dışında kronik hastalıkların erken tanınıp önlenmesi amacıyla tansiyon ve şeker ölçümü yapıyoruz. Stantlarımızda 30-65 yaş arası kadınlarımızda rahim ağzı kanser taraması için numuneleri mobil hizmet aracımızda alıyoruz. Pozitif çıkan hastalarımızı arıyoruz. Bir üst merkezlere yönlendiriyoruz." dedi.

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