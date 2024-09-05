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        Erciş'te kanser taraması yapıldı

        Van'ın Erciş ilçesinde "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında kanser taraması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:44
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        Erciş'te kanser taraması yapıldı
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        Van'ın Erciş ilçesinde "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında kanser taraması yapıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Hükümet Konağı bahçesinde kurulan stantta vatandaşlar muayene edildi.

        İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Merve Ezgi Tengiz, rahim ağzı, meme ve kolon kanseri taramaları yaptıklarını söyledi.

        Erken tanının önemine dikkati çeken Tengiz, "Bunun dışında kronik hastalıkların erken tanınıp önlenmesi amacıyla tansiyon ve şeker ölçümü yapıyoruz. Stantlarımızda 30-65 yaş arası kadınlarımızda rahim ağzı kanser taraması için numuneleri mobil hizmet aracımızda alıyoruz. Pozitif çıkan hastalarımızı arıyoruz. Bir üst merkezlere yönlendiriyoruz." dedi.

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