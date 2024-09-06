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        Şampiyon atlar Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda "form" tutuyor

        NECMETTİNKARACA - Türkiye'deki önemli yarışlarda boy gösteren şampiyon yarış atları, sakatlıkları sonrası getirildikleri Van Gölü'nde eğitmenleri eşliğinde yaptırılan antrenmanlarla form tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:13
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        Şampiyon atlar Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda "form" tutuyor
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        NECMETTİNKARACA - Türkiye'deki önemli yarışlarda boy gösteren şampiyon yarış atları, sakatlıkları sonrası getirildikleri Van Gölü'nde eğitmenleri eşliğinde yaptırılan antrenmanlarla form tutuyor.

        Van Gölü'ne kıyısı bulunan Erciş ilçesinde yarış atı yetiştiriciliği yapan Özkan Bayraktar, birçok ilde düzenlenen yarışlarda sakatlanan ya da yorgun düşen atların bakım ve tedavilerini yapıyor.

        Bayraktar, kumsalda koşturarak form tutmalarını sağladıkları atları, gölün tuzlu ve sodalı suyunda yüzdürüyor. Bayraktar, antrenmanlarla güçlenen atları yeniden hipodromlara gönderiyor.

        - "Gölün tuzlu suyu sodalı suyunda şifa buluyorlar"

        Yıllardır at bakıcılığı yaptığını belirten Bayraktar, AA muhabirine, atların gölde yaptıkları antrenmanlar sayesinde güç topladıklarını söyledi.

        Antrenman yaptığı atlarla yarışlarda önemli derecelerin kazanıldığını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Özellikle tendon ve lif gerilmeleri oluşan atları buraya getiriyoruz. Van Gölü'nün tuzlu suyu sodalı suyunda şifa buluyorlar. Burada tedavilerini yapıp, yüzdürüp ve dinlendirdikten sonra yarışlarda koşuyorlar. Bunun sonucunda iyi dereceler aldık. Göl suyunun onların sakatlıklarına iyi geldiğini gördük. Seyislerimizin gözetiminde yarışlara hazırladığımız atlar, iyi koşuyor. Bunun sonuçlarını gördük." dedi.

        - "Tedavi ettiğimiz birçok at yarış kazandı"

        Ağabeyi ile atları yarışlara hazırlayan Serkan Bayraktar ise "Burada at çiftliğimiz var. Hipodromlarda sakatlanan atları bize gönderiyorlar. Her türlü bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Sakat atları tedavi ettikten sonra hipodromlara gönderiyoruz. Tedavi ettiğimiz birçok at yarış kazandı." dedi.

        Seyis Emrah Şeker, "Ayaklarında sorun olan, özellikle tendon ayaklar için iyi neticeler aldık. Burada iyileşen birçok at yarışlara döndü. En son iki atı gönderdik ve başarı elde ettiler. Atları tuzlu ve sodalı suda yüzdürüyoruz. Suyun faydalarını gördük. Antrenmanları süren atları Elazığ ve Diyarbakır'a göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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