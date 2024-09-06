Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Uyumaz, hedef büyüttü

Elde ettiği başarıyla büyük sevinç yaşayan Uyumaz, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli takım antrenörü Sinan Ağlar eşliğinde antrenman yapan Uyumaz, geçen ay Bitlis'te yapılan Türkiye Muaythai Şampiyonasında kendi kategorisinde ikinci olmayı başardı.

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