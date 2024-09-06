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        Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Uyumaz, hedef büyüttü

        Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Bekir Muhammed Uyumaz, Bitlis'te düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda kendi kategorisinde gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:16 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:16
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        Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Uyumaz, hedef büyüttü
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        Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Bekir Muhammed Uyumaz, Bitlis'te düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda kendi kategorisinde gümüş madalya kazandı.

        Boks sporuyla 6 yaşında ilgilenmeye başlayan Uyumaz, katıldığı müsabakalarda başarılı olarak Türkiye şampiyonasına katıldı.

        Milli takım antrenörü Sinan Ağlar eşliğinde antrenman yapan Uyumaz, geçen ay Bitlis'te yapılan Türkiye Muaythai Şampiyonasında kendi kategorisinde ikinci olmayı başardı.

        Elde ettiği başarıyla büyük sevinç yaşayan Uyumaz, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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