İkizinden ayrılmamak için üniversite hayalini bir yıl erteledi

Van'da geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almasına rağmen eğitim hayatını birlikte sürdürdüğü ikizinden ayrılmamak için tercih yapmayan Beyzanur İmre, bu yıl kardeşi Nisanur ile birlikte Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne yerleşti.

Edremit ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde yaşayan Feride ve inşaat mühendisi Kamuran İmre çiftinin tek yumurta ikizi çocukları Beyzanur ve Nisanur, eğitim hayatları boyunca birbirlerinden hiç ayrılmadı.

Geçen sene üniversite sınavında aynı puanı alamadıklarını belirten İmre, "Ben daha yüksek puan almıştım. Üniversite tercihini ikizimden ayrılmak istemediğim için vermedim. Birlikte çalıştık, bu sene aynı yeri kazandık. Birlikte yerleşebileceğimiz bölümleri tercih ettik. Aynı yurtta da birlikte kalacağız. Aileden uzak bir yere gidiyorum ve yanımda ikizim olacağı için çok mutluyum. Ailem de bu durumdan memnun." diye konuştu.

İkiziyle birlikte üniversiteye gideceği için mutlu olduğunu ifade eden Nisanur İmre ise "Fazladan bir arkadaşa ihtiyaç duymadım. Çok mutluyuz ve çok şükür ki aynı bölüme yerleştik. Mahallemizde yıllar önce kız çocuklarının okuması olumlu karşılanmıyordu. Dedemin kızlarını okutmasıyla bu algı değişti. Eğitime önem veren bir ailem olduğu için çok mutluyum. Ailem bize hep destek verdi. Annem açıktan okumaya başladığında insanlar 'Evlisin ama okuyor musun?' diyorlardı. Annem okudu ve üniversiteyi bitirdi." dedi.