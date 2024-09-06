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        İkizinden ayrılmamak için üniversite hayalini bir yıl erteledi

        Van'da geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almasına rağmen eğitim hayatını birlikte sürdürdüğü ikizinden ayrılmamak için tercih yapmayan Beyzanur İmre, bu yıl kardeşi Nisanur ile birlikte Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:16 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:23
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        İkizinden ayrılmamak için üniversite hayalini bir yıl erteledi
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        Van'da geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almasına rağmen eğitim hayatını birlikte sürdürdüğü ikizinden ayrılmamak için tercih yapmayan Beyzanur İmre, bu yıl kardeşi Nisanur ile birlikte Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne yerleşti.

        Edremit ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde yaşayan Feride ve inşaat mühendisi Kamuran İmre çiftinin tek yumurta ikizi çocukları Beyzanur ve Nisanur, eğitim hayatları boyunca birbirlerinden hiç ayrılmadı.

        İlkokuldan liseye kadar aynı sırayı paylaşan ikizlerden Beyzanur, geçen yıl girdikleri YKS sınavında daha yüksek puan almasına rağmen kardeşinden ayrılmamak için tercih yapmadı.

        Üniversiteyi de birlikte okumak için yeniden sınava hazırlanan ve başarılı bir sonuç alan İmre kardeşler, Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne yerleşti.

        Kalacakları yurt için işlemlerini yapan ikiz kardeşler, iyi bir hemşire olarak ülkelerine hizmet etmeyi hedefliyor.

        19 yaşındaki Beyzanur İmre, okul hayatı boyunca ayrılmadığı ikiziyle her zaman birlikte vakit geçirdiklerini söyledi.

        Geçen sene üniversite sınavında aynı puanı alamadıklarını belirten İmre, "Ben daha yüksek puan almıştım. Üniversite tercihini ikizimden ayrılmak istemediğim için vermedim. Birlikte çalıştık, bu sene aynı yeri kazandık. Birlikte yerleşebileceğimiz bölümleri tercih ettik. Aynı yurtta da birlikte kalacağız. Aileden uzak bir yere gidiyorum ve yanımda ikizim olacağı için çok mutluyum. Ailem de bu durumdan memnun." diye konuştu.

        İkiziyle birlikte üniversiteye gideceği için mutlu olduğunu ifade eden Nisanur İmre ise "Fazladan bir arkadaşa ihtiyaç duymadım. Çok mutluyuz ve çok şükür ki aynı bölüme yerleştik. Mahallemizde yıllar önce kız çocuklarının okuması olumlu karşılanmıyordu. Dedemin kızlarını okutmasıyla bu algı değişti. Eğitime önem veren bir ailem olduğu için çok mutluyum. Ailem bize hep destek verdi. Annem açıktan okumaya başladığında insanlar 'Evlisin ama okuyor musun?' diyorlardı. Annem okudu ve üniversiteyi bitirdi." dedi.

        Anne Feride İmre de çocuklarıyla gurur duyduğunu, aynı bölümde okuyacakları için de sevinçli olduğunu belirtti.

        İmre, "Çocuklarıma her zaman 'Bana söz vereceksiniz. İstediğiniz bir bölümü kazanacaksınız ve bu hayatta hem bize hem vatana hayırlı insanlar olacaksınız.' dedim. Üniversiteyi kazandıklarında 'Anneciğim sana verdiğimiz sözü tuttuk' dediler. Çok sevindik. O bizim için çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

        Nene Hazal İmre de torunlarıyla gurur duyduğunu belirterek başarı diledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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