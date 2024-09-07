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        14. TransAnatolia Rally Raid yarışı Van'da sona erdi

        Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 16:32 Güncelleme: 07.09.2024 - 17:00
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        14. TransAnatolia Rally Raid yarışı Van'da sona erdi
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        Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı.

        Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen yarışa, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve Büyük Britanya'dan katılım sağlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen yarışta, yerli ve yabancı 91 sporcu yer aldı.

        Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

        Mersin'den başlayıp Van'da sona eren 2 bin 200 kilometrelik parkurda motosiklet kategorisinde Sherco takımından İspanyol Lorenzo Sanchez Santolino 18 saat 47 dakika 58 saniye ile birinci olurken, Yamaha takımından İtalyan Allessandro Botturi 18 saat 49 dakika 62 saniye ile ikinci, Yamaha takımından İtalyan Matteo Drusiani 19 saat 28 dakika 11 saniye ile yarışı üçüncü tamamladı.

        Otomobil klasmanı SSV kategorisinde Büyük Britanya ve Fransa'dan yarışa katılan Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 20 saat 28 dakika 14 saniye ile birinci olurken, Fransız Jean Luc Ceccaldi-Remi Boulanger ikilisi ise 22 saat 10 dakika 23 saniye ile ikinci, Japon ve Fransız Shinsuke Umeda-Paul Durame ikilisi de 22 saat 23 dakika 46 saniye ile yarışı üçüncü bitirdi.

        Otomobil kategorisinde de Dacia Duster ile Romanya'dan yarışa katılan Marian Andreev-Marius Pop 27 saat 16 dakika 29 saniye ile birinci olurken, Mitsubishi L 200 ile yarışan Ahmet Bağce-Uğur Tepe 37 saat 36 dakika ile ikinci, Suzuki Grand Vitara ile Alican Eriç-Ergün Örentel ikilisi 67 saat 3 dakika 21 saniye ile yarışı üçüncü bitirdi.

        Etabın ardından Van Müzesi önünde ödül töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Vali Ozan Balcı, etkinliğin kente hareketlilik ve enerji kattığını söyledi.

        Kentin misafirperverliğine değinen Balcı, "Etkinliği burada yapmaktan mutluluk duyuyorum. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah önümüzdeki yıl da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Katılım sağlayan yerli ve yabancı yarışmacılara teşekkür ederim." dedi.

        TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ise "Bir hafta önce Mersin'den yola çıktık ve sorunsuz bir şekilde Van'a vardık. 2 bin 200 kilometre yol kat ettik. 14'üncü yılda organizasyonu başarıyla tamamladık. Van hiç gelmediğimiz bir nokta ama geç bile kaldık. Gerçekten hayran olunacak bir yer. Organizasyonun amacı hem yerli hem de yabancı sporcuların ülkemizi tanımaları. Bunu da başarıyla yaptığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Yarışmayla kentlerin tanıtımına katkı sağladıklarını anlatan TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen de "Burada özel bir etap gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlik tarih ve doğa açısından çok önemli. Yabancı misafirlerimiz bizimle birlikte kentin doğal güzelliklerini keşfediyor. Gittiğimiz kentlerde sadece yarışma düzenlemiyoruz aynı zamanda spor turizmine de ciddi katkı sunuyoruz. Ülkenin güzelliklerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yarışmacılar hem Van'ın tarihinden hem de yarışmanın yapıldığı parkurdan etkilendiler." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

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