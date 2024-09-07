Çatak'ta okulların bahçelerinde temizlik yapıldı

Ekipler, pazartesi gününe kadar ilçedeki tüm okullarda çalışma yapmayı planlıyor.

İlçedeki okullara giden ekipler, bir taraftan bahçeleri tazyikli suyla yıkadı bir taraftan da yabani otları temizledi.

Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile itfaiye şefliği ekipleri, okulların yeni eğitim öğretim yılına başlaması için temizlik çalışması başlattı.

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