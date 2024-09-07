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        Çatak'ta okulların bahçelerinde temizlik yapıldı

        Van'ın Çatak ilçesinde belediye ekipleri, okulların bahçesini yıkadı, yabani ot temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:42
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        Çatak'ta okulların bahçelerinde temizlik yapıldı
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        Van'ın Çatak ilçesinde belediye ekipleri, okulların bahçesini yıkadı, yabani ot temizliği yaptı.

        Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile itfaiye şefliği ekipleri, okulların yeni eğitim öğretim yılına başlaması için temizlik çalışması başlattı.

        İlçedeki okullara giden ekipler, bir taraftan bahçeleri tazyikli suyla yıkadı bir taraftan da yabani otları temizledi.

        Ekipler, pazartesi gününe kadar ilçedeki tüm okullarda çalışma yapmayı planlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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