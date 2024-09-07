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        Van'da 10 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın İpekyolu ilçesinde, 10 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 19:08 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:08
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        Van'da 10 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde, 10 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen bir araçta yapılan aramada, 10 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 61 bin 600 lira bulundu.

        Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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