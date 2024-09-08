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        Akdamar Kilisesi'ndeki 12. ayin başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 12'ncisi yapılan ayin başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 10:47 Güncelleme: 08.09.2024 - 10:59
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        Akdamar Kilisesi'ndeki 12. ayin başladı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 12'ncisi yapılan ayin başladı.

        Ayine katılmak üzere kente gelen din adamlarıyla ziyaretçiler, Gevaş İskelesi'nden teknelerle adaya götürüldü.

        Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Kıdemli Peder Drtad Uzunyan bir süre ziyaretçilerle sohbet etti.

        Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan ayini Uzunyan yönetti.

        Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayini, birçok kişi izledi.

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