Van'da "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı

Van'da, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Van Valiliği ev sahipliğinde Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, katılımcılarla söyleşi yaptı.

Toplumun yaşadığı çeşitli evreleri ve acıları anlatmanın en iyi yollarından birinin de sinema olduğunu ifade eden Miroğlu, "Hikayeler üzerinden milletlerin, devletlerin hatta insanların bir muhasebe yapması çok gerekli. Önemli bir kısmı coğrafyamızda yaşanan, çok geniş bir yaşamı etkileyen bu acıları anlatmaya, dile getirmeye çalıştım." dedi.

Toplumun mağdur aileleri konuşması gerektiğini belirten Miroğlu, şöyle devam etti: "Toplum, şehit ailelerimize gösterdiği ilgiyi, anlamaya, yardıma yönelik takındığı tutumu buradan da esirgememeli. Hayatımdaki en büyük amaçlarımdan birisi de bu. Toplumun çeşitli kesimlerinden yara almış, yüreği yanmış ve acı içinde olan insanların bir araya gelip bu meseleye akılla, vicdanla bakabilmeleri. Bu belgesel belki fark etmemizi sağlayabilir. Bu toplumsal buluşmayı sağlamanın, Türkiye açısından, Türkiye'nin demokrasisi, geleceği, kardeşliğimiz, birliğimiz, güvenliğimiz için ne kadar önemli olduğunu fark edebiliriz."