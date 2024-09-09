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        Van'da öğrenci servis araçları denetlendi

        Van'da jandarma ekiplerince, öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:36 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:36
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        Van'da öğrenci servis araçları denetlendi
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        Van'da jandarma ekiplerince, öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Bardakçı, Mollakasım, Alaköy, Göllü, Gedikbulak, Erçek ve Hıdır mahallelerinde taşımalı okullara öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi.

        Araçlarda "okul taşıtı" ve "dur" işaretlerinin bulunup bulunmadığını ve öğrencilerin emniyet kemerini kontrol eden ekipler, sürücüleri ve öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

        Sürücüler de bu tür denetimlerin hem kendileri hem de taşıdıkları öğrencilerin can güvenliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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