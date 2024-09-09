Gürpınar Kaymakamı Erdem, okul açılışına katıldı

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Koçgüden Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 derslikli okulun açılışını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eski binanın bulunduğu alana inşa edilen okul, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde açıldı.

Açılış programında konuşan Erdem, okulun ilçeye ve mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Çalışan, üreten ve her açıdan donanımlı gençlerin ülkeye kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdem, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim görmeleri için ihtiyaç duyulan mahallelere yeni okullarımız yapılıyor. Bugün de Koçgüden Mahallesi'nde bu güzel okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Okulumuzun adını daha önce ilçemize aşevi kazandıran hayırsever iş insanımızın anne ve babasının ismini vererek Özdemir-Memihan Çiftçi İlkokulu olarak belirledik. Okulun mahallemize, ilçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Erdem ayrıca yaz tatili sonrası okul heyecanı yaşayan öğrencilerin sevincine de ortak oldu, ilk ders zilini çaldı.