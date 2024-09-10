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        Çaldıran Kaymakam Bakan, jeotermal serada incelemelerde bulundu

        Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçede 2016'da 34 bin metrekare alana kurulan jeotermal serada incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:08 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:45
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        Çaldıran Kaymakam Bakan, jeotermal serada incelemelerde bulundu
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        Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçede 2016'da 34 bin metrekare alana kurulan jeotermal serada incelemelerde bulundu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili İsa Karayakar ile seraya giden Bakan, üretim ve pazarlama konuları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

        Üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Bakan, bereketli sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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