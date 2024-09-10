Van'da "İklim Değişikliğine Uyum Eğitimleri"nin üçüncü toplantısı yapıldı

Van'da, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili sektörlerin temsilcilerine yönelik düzenlenen "İklim Değişikliğine Uyum Eğitimleri"nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, yerel paydaşların farkındalığının artırılması amacıyla "su kaynakları yönetimi, ulaşım, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler, eğitimde sektörel uyum seçenekleri ve öneriler, iyi uygulama örnekleri, sektörel riskler" gibi konular ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi'nin konuşma yaptığı eğitimlere Van ve çevre illerdeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşu ve ilgili sektörlerden 48 temsilci katıldı. İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Ömer Öztürk, AA muhabirine, program kapsamında düzenlenen eğitimlerle 600 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Eğitimlerin geniş kapsamlı olduğunu anlatan Öztürk, "İklim değişikli uyum planımız 2024-2030 yıllarını kapsayarak güncellenmiş durumda. İklim değişikliği alanında tüm bilgileri toplamak için İklim Değişikliği Platformu kuruldu. Programın ilk gününde bilimsel temelleri, iklim değişikliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatları ve anlaşmaları konuştuk. İkinci günde ise her şehre özgü konuları ele aldık." dedi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay ise iklim değişikliğinin önemli sorunlar arasında yer aldığını ve beka sorunu haline geldiğini ifade etti. İklim değişikliğinin her şehri farklı etkilediğini belirten Tolunay, şunları kaydetti: "Ege ve Akdeniz'de orman yangınları çıkıyor, Karadeniz Bölgesi'nde ise seller oluşuyor. Van'da ise üç temel sorun olduğunu ifade edebiliriz. Birincisi sağanak yağışlar ve seller. İkincisi uzun yıllardan bu yana devam eden kuraklık. Son olarak kentin giderek büyümesine bağlı olarak şehir merkezinde yeşil alanın azalması sonucu oluşan sıcak hava dalgaları. Sorunları ele aldığımız zaman hayatın her alanına etkisi var. Sıcaklardan dolayı şehir de yaşanmaz hale geliniyor. Selden dolayı tarım etkileniyor. Kuraklık ise doğal yaşama zarar veriyor. Van Gölü önemli bir su havzası ve kuş göçü yolu üzerinde. Gölde flamingolarda azalma görüyoruz. Eğitimlerde sorunlara karşı nasıl önlemler alabiliriz bunu istişare ediyoruz."