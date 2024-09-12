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        Mezrada yaşayan Hasret, bu yıl da okula yalnız başladı

        NEVZAT UMUT UZEL/ALİ ÇELİK - Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yaşlıdal mezrasındaki okulun tek öğrencisi 9 yaşındaki Hasret Aydın, bu sene de eğitim öğretime yalnız başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:56
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        Mezrada yaşayan Hasret, bu yıl da okula yalnız başladı
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        NEVZAT UMUT UZEL/ALİ ÇELİK - Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yaşlıdal mezrasındaki okulun tek öğrencisi 9 yaşındaki Hasret Aydın, bu sene de eğitim öğretime yalnız başladı.

        İlçeye 78 kilometre uzaklıkta bulunan Dağseven Mahallesi'ne bağlı 16 haneli ve yaklaşık 100 nüfuslu Yaşlıdal mezrasındaki okul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yaz tatilinde temizlik ve bakımı yapılarak eğitim öğretime hazır hale getirildi.

        Yaşadığı mezrada üç yıldır ücretli öğretmen olarak görev yapan Şahin Aydın, üçüncü sınıfa başlayan ve akrabası olan tek öğrencisini geleceğe hazırlamak için her gün 08.00'de evden alıyor.

        Gün boyunca öğrencisiyle okulda vakit geçiren öğretmen Aydın, öğrencisine hem öğretmenlik hem de arkadaşlık yapıyor.

        - "Keşke sınıf arkadaşım olsaydı"

        Hasret Aydın, AA muhabirine, tatil süresince okulunu ve öğretmenini çok özlediğini belirtti.

        Okula başladığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Aydın, şunları söyledi:

        "Sabah uyandığımda kahvaltımı yapıyorum. Okula gitmem için annem beni hazırlıyor, saçımı tarıyor. Öğretmenim beni evden alıyor ve okula gidiyoruz. Okulumu çok seviyorum. Bütün günümüz öğretmenimle geçiyor. Bu sene de okula yalnız devam edeceğim. Keşke sınıf arkadaşım olsaydı. Onunla beraber saklambaç ve voleybol oynardım. Beraber ders çalışıp ip atlardık."

        - "Yeri geldiğinde ağabeyi, arkadaşı oluyorum"

        Üç senedir okulda Hasret'e eğitim verdiğini anlatan öğretmen Aydın, en ücra noktalarda bile eğitim ve öğretimin ihmal edilmediğini vurguladı.

        Hasret'in geleceği için elinden geleni yaptığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

        "Hasret ile üçüncü yılımız olacak. Tek başına olmanın avantajları ve dezavantajları var. Hasret'in sıkılmaması için elimden geleni yapıyorum. Sınıfta arkadaşı olmadığı için yeri geldiğinde ağabeyi, arkadaşı oluyorum. Teneffüslerde birlikte top oynuyoruz. Evden alıp, evine bırakıyorum. Normalde bir öğrenci için okul açılmaz. Devletimiz bir öğrencinin bile geleceğine önem veriyor. Okulumuzun bakımı, ısınma sorunu, kitapları, her şeyiyle ilgileniliyor. Bir öğrencinin geleceğine değer veren, bütün toplumun geleceğine önem verir. Ülkemizin en ücra noktasında bile devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Allah devletimize zeval vermesin."

        - "Ülkemizde eğitime verilen önemi görebiliyoruz"

        Tarım ve hayvancılıkla uğraşan baba Ramazan Aydın da "Ülkemizde eğitime verilen önemi görebiliyoruz. Devletimiz, Hasret için elinden geleni yapıyor. Bir öğrenci için öğretmen atanıyor. Destekler esirgenmiyor. Devlet büyüklerimize, Valimize ve Kaymakamımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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