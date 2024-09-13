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        Van'da kuyuya düşen kişiyi itfaiye ekibi kurtardı

        Van'da dengesini kaybedip kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 00:25 Güncelleme: 13.09.2024 - 00:34
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        Van'da kuyuya düşen kişiyi itfaiye ekibi kurtardı
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        Van'da dengesini kaybedip kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi'nde A.E, dengesini kaybederek kuyuya düştü.

        A.E, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Jandarma ekiplerince telefon sinyalinden mahsur kaldığı nokta tespit edilen A.E'nin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri kuyuda A.E'yi baygın halde buldu.

        Kuyudan çıkarılan ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.E, hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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