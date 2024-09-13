Van'da kuyuya düşen kişiyi itfaiye ekibi kurtardı
Van'da dengesini kaybedip kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Van'da dengesini kaybedip kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi'nde A.E, dengesini kaybederek kuyuya düştü.
A.E, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Jandarma ekiplerince telefon sinyalinden mahsur kaldığı nokta tespit edilen A.E'nin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri kuyuda A.E'yi baygın halde buldu.
Kuyudan çıkarılan ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.E, hastaneye kaldırıldı.
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