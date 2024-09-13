Van'da kuyuya düşen kişiyi itfaiye ekibi kurtardı

Kuyudan çıkarılan ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.E, hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi'nde A.E, dengesini kaybederek kuyuya düştü.

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