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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van'da Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'da 2. Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 18:55 Güncelleme: 13.09.2024 - 19:23
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van'da Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'da 2. Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti.

        Programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, ardından Expo Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki "2. Gurme ve Gastronomi Fuarı'na geldi. Hisarcıklıoğlu, stantları gezerek firma sahipleriyle sohbet etti.

        Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, fuarın kentin hem üretim gücünü hem de kültürünü gösterdiğini söyledi.

        Kentin turizm alanında atağa geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Van meşhur kahvaltısıyla gastronomi alanında da ismini marka hale getiriyor. Zaten yerel ürünler açısından büyük bir zenginliğe sahipsiniz. Van, şu an kadar 18 üründe coğrafi işarete kavuştu. Van Ticaret Sanayi Odamızın (TSO) ve Ticaret Borsamızın bunda büyük emekleri oldu. Böylelikle Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer aldınız. Bu sayı inşallah daha da artacak." dedi.

        Hisarcıklıoğlu, Van kahvaltısının tüm Türkiye'ye tanıtıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Esasında bunun öncülüğünü Van TSO ve Yusuf Konak kardeşimiz başlattı. Yöresel ve organik Van kahvaltısını şehrin başlıca markası haline getirdi. Bu vesileyle kendisini de tebrik ediyor ve kutluyorum. Zengin kültürünü bereketli topraklarıyla birleştiren Van'ın her biri ayrı bir lezzet taşıyan yöresel ürünlerini önce Türkiye, sonra tüm dünya tanısın, bilsin istiyoruz. Van'ın cazibe merkezi olarak öne çıkmasını sağlamakta. Böylelikle Van'dan daha fazla girişimci çıkmasının yolunu açacak. Ticaret girişimcilikle mümkün.

        Dünyaya bakın, en zengin ülkeler daha fazla girişimci çıkartarak bunu başarmış. Çünkü zenginliğin kaynağı artık toprak altından çıkan petrol, doğal gaz veya kıymetli madenlerle olmuyor. Toprağın üstündeki insan kaliteniz, beşer sermayenizle oluyor. Çok şükür millet olarak girişimci bir ruha sahibiz."

        Hisarcıklıoğlu'na Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Trabzon TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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