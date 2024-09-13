TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van'da "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'da "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törende konuşan Hisarcıklıoğlu, kentin ismini duyurmak ve marka değerini yükselterek zenginliğini artırmak için gayret içinde olduklarını söyledi.

Van'ın turizm potansiyelini hareket geçirecek ve ticareti canlandıracak çalışmalar yürüttüklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Daha önce 52 bin kişilik Van kahvaltısıyla dünya rekoru kırmıştık. O zaman da TOBB olarak sizlerle beraberdik. Şimdi de ikincisi düzenlenen fuarla Van'ın ünlü yeme içme kültürünü ülke çapında tanıtıyoruz. Fuarlar turizm potansiyelini hareket geçiriyor ve ticareti canlandırıyor. Van Shopping Fest ile buranın bir alışveriş merkezi haline gelmesi için uğraş veriyoruz. Bu faaliyetleri Ankara'dan takip ediyorum." dedi.

Coğrafi işaret tescilleriyle kentin kültürel değerlerinin koruma altına alındığını aktaran Hisarcıklıoğlu, yöresel ürünlere sahip çıkıldığını ve 18 ürünün coğrafi işarete kavuştuğunu ifade etti. Van TSO'nın 5 yıldızlı hizmet üreten bir oda haline geldiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Odamızın girişimleriyle Van Tekstil Kent, Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık Bölgesi ve call centerler gibi önemli projelerin hayata geçirilmiş olması bizler için gurur verici. Odamız akrediteli bir odadır. Akredite oda, otellerde yıldızlama sistemi gibidir. Bizde de en yüksek 5 yıldızdır. Bu yıldızları ben vermiyorum, bana kalsa bütün odalarıma 5 yıldız veririm. Fakat bu yıldızlar, Uluslararası Akredite Kurulu tarafından verilir. 2 senede bir, odalarımızın hizmet kalitesini denetlerler. Van Ticaret Odamızı denetlediler ve kalitesi tam 5 yıldızdır. Yani sizlere 5 yıldızlı hizmet sunduğunu belgelemiş durumdadır."