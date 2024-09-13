Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Van'da "Üç Kademe Vefa Buluşması"nda konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bölgede terörün başını ezdikçe, bölgemizi terörden arındırdıkça bölgemizin kalkındığını, geliştiğini ve milletimizin refahının arttığını göreceğiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 20:39 Güncelleme: 13.09.2024 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Van'da "Üç Kademe Vefa Buluşması"nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bölgede terörün başını ezdikçe, bölgemizi terörden arındırdıkça bölgemizin kalkındığını, geliştiğini ve milletimizin refahının arttığını göreceğiz" dedi.

        Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Üç Kademe Vefa Buluşması" programında konuşan Bakan Işıkhan, birliğin, kardeşliğin, vefanın AK Parti'nin temel kodlarını oluşturan kavramlar olduğunu söyledi.

        23 yıllık istikrarlı başarı sırrının bu temel kavramlara dayandığını belirten Işıkhan, "Bunu her kongresi olaylı geçen, koltuk kavgasından partisini yönetemeyenler bilemez. AK Parti sadece seçim zamanı halkı hatırlayan, aslında hatırlarmış gibi yapan ve milleti kandıran bir parti değil. Her zaman milletimizle bir arada olan büyük bir sivil toplum hareketidir. Çünkü AK Parti, bir millet hareketidir." diye konuştu.

        Milleti dört bir koldan kıskacı altına almaya çalışan iç ve dış odaklar karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle boyun eğmediklerini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

        "Dünya devletlerinin görmezden geldiği Gazze'deki zulme en güçlü sesi Sayın Cumhurbaşkanımız çıkardı. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dünya siyasetine istikameti Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Böyle aziz bir liderin yolunda gitmek, ülküsünü taşımak her birimiz için tarifsiz bir onur ve mutluluktur. Bizim teröre kurban edecek tek bir insanımız, kaosla, kargaşayla, huzursuzlukla kaybedecek vaktimiz de yok. 'Gelecek, ona bugünden hazırlananlarındır' hakikatine binaen genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, işçisiyle, işvereniyle, çiftçisiyle, esnafıyla yediden yetmişe her bir kardeşimizin alın teriyle gelecek yüzyılı inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bölgede terörün başını ezdikçe, bölgemizi terörden arındırdıkça bölgemizin kalkındığını, geliştiğini ve milletimizin refahının arttığını göreceğiz."

        AK Parti'nin, tüm vaktini ülkenin ve milletin aleyhinde harcayanların aksine hizmet ve değer üretenlerin partisi olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu gerçeği aklımızdan çıkarmayacak, tüm engellere rağmen çalışan, üreten, istikbali için taş üstüne taş koyan herkesle bu kutlu yolu yürümeye devam edeceğiz. Van başta olmak üzere Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirleri için elimizden gelen her türlü imkanı kullanacağız." diye konuştu.

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de kent açısından önemli programlar icra ettiklerini belirterek, "En güzel program bu akşamki program. Bu güne kadar partimize, davamıza hizmet etmiş arkadaşlarımızla bir arada olmak çok manidar ve bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu arkadaşlarımız seçimlerde bizlerle beraber hareket ettiler." ifadelerini kullandı.

        Programa, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, bazı bölge milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve teşkilat mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van'da "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"ne k...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van'da "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"ne k...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van'da Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret et...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van'da Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret et...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Van'da iş insanlarıyla buluştu:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Van'da iş insanlarıyla buluştu:
        Bakan Işıkhan: Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı (3)
        Bakan Işıkhan: Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı (3)
        Bakan Işıkhan: Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı (2)
        Bakan Işıkhan: Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı (2)
        Bakan Işıkhan: Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı
        Bakan Işıkhan: Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı