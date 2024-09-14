Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak kabri başında anıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak, mezarı başında anıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak, mezarı başında anıldı.
İlçedeki evinde 14 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Budak'ın ailesi, Budak'ın kabrini ziyaret etti.
Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında Budak için dua eden aile fertleri, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.
Ahmet Budak'ın ağabeyi Mehmet Budak, AA muhabirine, 8 yıl önce kardeşinin PKK'lı teröristlerce şehit edildiğini hatırlattı.
Kardeşini unutmadıklarını belirten Budak, "Kardeşimin hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde kabrini ziyaret ettik. Acımız ilk günkü tazeliğini koruyor. Terör örgütü PKK'yı lanetliyorum." dedi.
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