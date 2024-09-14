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        Van Valisi Balcı'nın Mevlit Kandili mesajı

        Van Valisi Ozan Balcı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:24 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:24
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        Van Valisi Balcı'nın Mevlit Kandili mesajı
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        Van Valisi Ozan Balcı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında, Mevlit Kandili'ni bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Alemlerin efendisi Hz. Muhammed'in örnek ahlakının ümmete her zaman ışık olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Bu günlerde Peygamberimizin evrensel ve çağlar üstü mesajına duyulan ihtiyaç daha da arttı. İnsanlığın huzuru, İslam aleminin birliği ve dirliği peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini layığıyla anlamaktan ve tevhit anlayışından geçmekte. Bugün dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaların, akan kan ve gözyaşlarının sona ermesi ancak peygamberimizi örnek almamızla mümkün olacak. Bunun için kendi ailemizden ve çevremizden başlamak üzere hoşgörülü, adil ve dürüst bir yaşam sürmemiz gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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