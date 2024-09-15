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        Van'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Erciş ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 22:20 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:25
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        Van'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Erciş ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, ilçenin Aşağı Kozluca ve Topraklı mahallelerinde yürütülen çalışmalarda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Afganistan uyruklu oldukları tespit edilen göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda uygulama yapan ekipler, aracıyla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliyi gözaltına aldı.

        31 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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