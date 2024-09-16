Adilcevaz'da "Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği sona erdi

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi de şehirleri imar ederken gençleri de ihya etmeye devam ettiklerini belirtti.

Kaymakam Nurhalil Özçelik ise etkinliğin önemine değinerek, katılımcılara teşekkür etti.

İlahi ve ezgilerin de seslendirildiği program, ilgi gördü.

Belediye tarafından otogarda yapılan etkinliğin son gününde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sevenleriyle buluştu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üç gün önce başlayan "Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği sona erdi.

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