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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 12 şüpheliye işlem yapıldı

        Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:29
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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 12 şüpheliye işlem yapıldı
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        Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 1-15 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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