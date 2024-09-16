Van'da 22 kilo 243 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da düzenlenen operasyonlarda 22 kilo 243 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van'da düzenlenen operasyonlarda 22 kilo 243 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 1-15 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 22 kilo 243 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.