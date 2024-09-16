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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 22 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:42
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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
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        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 22 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlarla düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 1-15 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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